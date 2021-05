Literatur in Kaarst : Bestseller-Autorin veröffentlicht neues Buch

Büttgen Am 30. Juni erscheint der Roman „Heldinnen werden wir dennoch sein“ von Christiane Wünsche. Ihren Durchbruch schaffte die Autorin 2019 mit „Aber Töchter sind wir für immer“.

Mit dem Roman „Aber Töchter sind wir für immer“ hat die Kaarster Autorin Christiane Wünsche ihren Durchbruch gefeiert. Das Familienepos landete nach der Veröffentlichung 2019 auf Anhieb auf Platz elf der Spiegel-Bestsellerliste und stieg bis auf Platz fünf. Nun hat Wünsche einen neuen Roman fertiggestellt, der am 30. Juni erscheint. „Heldinnen werden wir dennoch sein“ handelt von vier Freundinnen, Mitte 50, die seit ihrer Schulzeit in engem Kontakt stehen. Auf einer Geburtstagsfeier erfahren sie, dass ein Jugendfreund von ihnen gestorben ist. „Dann beginnen sie sich an die früheren Zeiten zu erinnern, was sie mit ihrer Jugendclique alles erlebt haben und damit auch an etwas Schlimmes, das sie bis dato verdrängt haben“, sagt Wünsche. Die Erinnerungen wirken sich auf die Gegenwart aus, die Freundinnen verändern sich. Mehr will die Autorin noch nicht verraten.