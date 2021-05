Vorfall in Holzbüttgen : Unbekannte randalieren am Testzentrum auf dem Lindenplatz

Holzbüttgen Unbekannte haben am Pfingstwochenende auf dem Lindenplatz in Holzbüttgen eine Holzhütte umgeworfen, die Teil des Corona-Testzentrums ist.

Nach Angaben des Apothekers befand sich noch eine Bosch-Bohrmaschine in dem Häuschen, doch selbst die war noch da, als Reibel das umgekippte Häuschen vorfand. „Wir empfinden das nicht als Attacke gegen uns, das war ein Kleindelikt“, so Reibel weiter. Damit spielt er auf die Vorfälle am Testzentrum der Stern-Apotheke im Maubiszentrum vor einigen Wochen an. Dort hatten Unbekannte rechte Parolen an das Zelt gemalt, sodass die Inhaberin sich dazu entschieden hatte, das Zelt abends ab- und morgens wieder aufzubauen. Nach Angaben der Polizei ermittelt allerdings der Staatsschutz in diesem Fall. Weitere Informationen gibt es noch nicht. Reibel vermutet, dass die Kreuz-Apotheke wegen ihrer Spenden für die Kinder- und Jugendhospizhilfe etwas mehr im Gespräch sei als sonst. Allerdings ist das auch nur eine Vermutung.