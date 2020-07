Mutter aus Kaarst verzweifelt : Gesundes Förderkind darf nicht in die Kita

Kaarst Diana Lonczinski ist verzweifelt. Ihre beiden Töchter dürfen nicht in den Förderkindergarten an der Bussardstraße, obwohl sie gesund sind. Der Grund: Wegen einer gerade erst diagnostizierten Zöliakie (Darmerkrankung) ist das Immunsystem ihrer zweijährigen Tochter geschwächt, ihr läuft öfter die Nase. Dadurch darf auch die zwei Jahre ältere Schwester nicht in die Kita – obwohl sie als FinK-Kind in der Frühfördergruppe ist.

Lonczinski hat ihren Fall ans Ministerium geschickt. In einer Antwort, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Es muss möglich sein, dass Betreuungsangebote die Vorgaben in einem partnerschaftlichen Miteinander mit den Eltern so auslegen, wie sie es für ihr spezifisches Angebot für richtig erachten. Dies kann einen strengeren Umgang zu Folge haben oder auch einen, der stärker die Kinder oder auch die Eltern und deren Bedürfnisse in den Blick nimmt.“ Jugenddezernent Sebastian Semmler versteht das Problem. „Viele Familien kommen an ihre Belastungsgrenzen. Deshalb habe ich volles Verständnis für die Kritik an den strikten Vorgaben“, sagt er. Leichte Atemwegserkrankungen seien in den kommenden Monaten normal, gerade in der U3-Betreuung. „Wenn Kinder ausgeschlossen werden müssen, wird das die Familien erneut vor große Probleme stellen“, so Semmler. Er würde sich wünschen, dass über ärztliche Atteste eine Betreuung gewährleistet werden kann.