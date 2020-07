Grünflächen in Kaarst : Bürger wollen Pflanzkübel retten

Kaarst Fritz Becker ist vor rund drei Jahren von der Furth nach Kaarst gezogen. Seitdem ist am Pflanzkübel an der Ecke Kampstraße/Lange Hecke nichts mehr gemacht worden.

Die Pflanzen sind verwelkt, die Erde staubtrocken. „Das ist hässlich hoch drei“, sagt der 84-Jährige: „Das geht schon in Verwesung über.“ Becker hat rund 25 Unterschriften gesammelt und einen Brief an die Verwaltung geschrieben, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Was ihn zusätzlich ärgert: Niemand bei der Stadt konnte ihm etwas über den Wettbewerb für privat gepflegte Grünflächen sagen, Becker stieß im Rathaus und bei den Parteien auf taube Ohren. Doch bald schon wird Becker und den anderen Anwohnern, die sich bereit erklärt haben, den Kübel neu zu bepflanzen, geholfen: Eine Gärtnerei bringt Pflanzen und Erde vorbei, die die Bürger in Eigenregie allerdings einpflanzen müssen.