Kursus an der Kaarster VHS : Filz-Objekte zum Selbermachen

Kursus an der Kaarster VHS

Es sieht eigentlich ganz einfach aus, erfordert aber eine Menge Geduld und Fingerfertigkeit: Zehn Mädchen zwischen zehn und vierzehn Jahren stellen im dreitägigen Kurs „Faszination Filz- eine Entdeckungsreise“ alle möglichen Grundformen aus Filz her. „Figuren, Hohlkörper, gefüllte Objekte und Bilder“, zählt Kursleiterin Christina Werres-Metz auf. Die Erzieherin hat sich in ihrer Freizeit weitergebildet und gibt seit 2011 Kurse in Filztechnik. „Dieser Kurs wird vom Kulturrucksack des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und ist zum ersten Mal dabei“, erklärt Bereichsleiterin Elvira Schwerdtfeger von der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich. Somit ist das Angebot für die Kinder kostenfrei. Und die Mädchen sind mit Begeisterung, Beharrlichkeit und Konzentration bei der Sache.