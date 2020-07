Sportstart in den Heimatsommer : Kids starten sportlich in den Heimatsommer

Kids starten sportlich in den Heimatsommer

Sportstart in den Heimatsommer

Im Sportpark Niederheid können Kinder in den Sommerferien verschiedene Sportarten ausprobieren. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Online-Anmeldung Los ging es mit den sportlichen Schnupperkursen für Kinder und Jugendliche im Sportpark Niederheid. Bereits 2400 Anmeldungen für das Angebot des Sportamtes „Sport im Heimatsommer“ liegen vor. Bis zum 5. August können Kinder von sechs bis 14 Jahren auf fünf Sportanlagen Sportarten kostenfrei ausprobieren, wenn sie sich vorher online anmelden

Entdecken und Ausprobieren stehen auf dem Programm. Im Sportpark Niederheid tummeln sich die ersten Gruppen auf dem Beachvolleyballfeld, am Tennisnetz oder sie streifen die Box-Handschuhe über. Das Tanztraining leitet Julia Störmer: „Die Gruppe hat sich gerade Musik gewünscht. Das sind Choreographien, die jeder tanzen kann“, sagt sie. Diesmal sind Felix und Silas mit von der Partie, sie trainieren – auf dem Bauch liegend – die Robbe. „Das ist aus einem Film“, erklären sie. Ihnen gefällt das Angebot, sie probieren verschiedene Stationen aus: Fechten, Handball, Tennis und Tanzen zählen dazu. Da sie sonst meist Fußball spielen, lernen sie jetzt etwas Neues kennen.

Das Hygienekonzept beinhaltet eine Rückverfolgbarkeit der Kinder und Erwachsenen, die auf der Anlage sind, Abstände werden eingehalten, überall stehen Desinfektionsspender bereit. Auf der Sportanlage in Niederheid probieren die Mädchen und Jungen in zwei Blöcken jeweils vier Sportarten mit Übungsleitern von Sportvereinen aus. Im Block A stehen Tanzen, Fechten, Tennis und Handball auf dem Programm. Im Block B geht es durch einen Parkour mit Basketball, Beachvolleyball, Boxen und Handball. „Es ist ein rotierendes System. Wir haben 25 Minuten an jeder Station und nach einer fünfminütigen Pause geht es weiter“, erklärt Mike Eigen das Konzept.