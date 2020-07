Ausstellung auf dem Tuppenhof in Kaarst : Woher stammt der Satz „Auf die hohe Kante legen“?

Vorst Ab Sonntag ist die Sonderausstellung „Herkunft von Sprichwörtern und Redewendungen“ zu sehen und wird wegen der Corona-Krise sogar bis zum Ende der Tuppenhof-Saison im Oktober stehen bleiben.

In der sogenannten „Upkammer“ des Tuppenhofs, der früheren Schaltzentrale des alten Bauernhauses, steht eine Art Himmelbett im Originalzustand. An der Rückwand gibt es zwei Schränke und eine Leiste, die sogenannte hohe Kante. „Da haben die Menschen früher ihre Wertgegenstände abgelegt, weil es der sicherste Ort im ganzen Haus war. Daraus ist die Redewendung entstanden, man legt heute sein Geld auf die hohe Kante“, erklärt Spies. Ein weiteres Beispiel: „Einen Zahn zulegen“. An offenen Feuerstellen gab es früher eine Metallplatte mit ausgeschnittenen Zähnen, an dem Töpfe hingen, mit denen Essen gekocht wurde. Haben sie einen Zahn zugelegt, wurde der Topf niedriger über das Feuer gelassen und das Essen war schneller fertig. Da viele kleine Konzerte und Veranstaltungen im Tuppenhof nicht stattfinden können, wird die Ausstellung in diesem Jahr etwas größer ausfallen.