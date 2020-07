Offene Ganztagsschule : Elternbeiträge sind im Juni und Juli halbiert

Hilden Seit Mitte März mussten rund 11.000 Kinder in Hilden und Haan wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu Hause bleiben und zum großen Teil von den Eltern betreut werden. Die Stadt Hilden kommt den Eltern jetzt bei den Gebühren entgegen.

Die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule (OGS), der Verlässlichen Grundschule (VGS) und der Verlässlichen Grundschule plus (VGS+) ist am 15. Juni zusammen mit der Öffnung der Grundschulen in Hilden wieder gestartet.