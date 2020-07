Verkehr in Dormagen : Zwei neue Plätze für Horrems Mitte

So könnte der gemeinsam genutzte Platz auf der Knechtstedener Straße aussehen – geparkt wird unter der neuen Baumreihe in der Mitte. Foto: Grafik: RaumPlan

Horrem „Shared Space“ zwei Mal auf der Knechtstedener Straße. Anwohner kürten den Siegerentwurf aus drei Plänen von Architekten und Stadtplanern beim Bürgerworkshop zur „Sozialen Stadt Horrem“.

Viele Ideen hatten drei Architekten- und Planungsbüros für die Umgestaltung der Knechtstedener Straße zur „Neuen Mitte Horrem“ entwickelt: Ein Landschaftsplaner, ein Verkehrsplaner und ein Stadtplaner stellten ihre Entwürfe, in die Vorgaben, Anregungen und Kritik der Bürger schon eingeflossen waren, rund 50 Interessierten im Bürgerhaus Horrem vor – am Ende votierten 15 von 27 Anwohnern für die Version des Büro RaumPlan aus Aachen, das den am weitest gehenden Entwurf für die Knechtstedener Straße abgegeben hatte. Diese Vision wird am 27. August im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt beraten. Vor der Umsetzung 2021 im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes „Soziale Stadt Horrem“ werden die überarbeiteten Pläne noch einmal vorgestellt.