Einkaufen in Dormagen : Stadtmarketing plant verkaufsoffene Sonntage

Der Michaelismarkt fällt in diesem Jahr aus: Großveranstaltungen bleiben aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31. Oktober 2020 untersagt, deshalb muss die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) auch das dritte und letzte Stadtfest in diesem Jahr am letzten Wochenende im September ad acta legen. Nicht aufgeben will die SWD allerdings den verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell am Michaelis-Wochenende stattfindet. Darauf verständigten sich Bürgermeister Erik Lierenfeld, die SWD und der Vorstand der City-Offensive Dormagen (CiDo) sowie weitere Akteure jetzt beim Runden Tisch Innenstadt. Die Pläne gehen sogar noch weiter: Insgesamt an vier Sonntagen in diesem Jahr sollen die City-Geschäfte öffnen dürfen, auch ohne Stadtfest, Markt oder anderes Rahmenprogramm, welches laut Ladenöffnungsgesetz eigentlich Grundlage für die Genehmigung des Sonntags-Shoppings ist. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat diesen sogenannten „Anlassbezug“ jetzt ausgesetzt und will damit den stationären Handel im zweiten Halbjahr stärken.