WDR-Dreh in Dormagen : Umweltschützer stellen ihre Arbeit im Fernsehen vor

Dormagen Der WDR stellt am Mittwoch Abend Projekte und Beweggründe von drei Bürgerinitiativen aus Dormagen und Neuss vor, die sich im Umwelt und Naturschutz engagieren.

Die Bürgerinitiative Lebenswertes Delrath kümmert sich seit Jahren mit viel Engagement um die örtlichen Belange, ihre Aufmerksamkeit ist dabei aber auch regional sehen. Vor allem wenn es Themen betrifft, die mit Umwelt und Klimaschutz zu tun haben. Um diese beiden Bereiche geht es am heutigen Mittwoch, wenn das WDR in seiner Fernsehsendung „Markt“ ab 20.15 Uhr Klimaschutzkonzepte und Planungen in Neuss und in der Region vorstellt.