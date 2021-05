Online-Konferenz in Neuss : Ein Blick auf die neue Arbeitswelt

Online-Konferenz in Neuss

Neuss Die Ergebnisse zur Online-Konferenz „Zukunft der Arbeit“ wurden jetzt vorgestellt. Die Wirtschaftsförderung kündigt noch für dieses Jahr einen Zukunftskongress an.

(nima) Die Corona-Pandemie hat ein in Deutschland Jahrzehnte lang verschlafenes Problem geradezu dramatisch aktualisiert: Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus? Im Zeitraum von noch nicht einmal einem Jahr haben sich die Herausforderungen für die Arbeitswelt enorm verschärft. Das betrifft Verwaltung und Wirtschaft gleichermaßen.

Um Hilfestellung besonders für mittelständische Unternehmen zu geben, hat sich vor gut einem Jahr in Neuss auf Initiative des Düsseldorfer European Institute for Leadership and Transformation (ILT) und der Rheinischen Mittelstandsberater AG Neuss (RMB) eine Online-Konferenz gebildet, die mit zentralen Erkenntnissen die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen sichern möchte. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss hat die Chancen des Projektes sofort erkannt und zwölf Unternehmen zum Gedankenaustausch eingeladen. Sieben nahmen teil.