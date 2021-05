1517 Infizierte : Ein weiterer Corona-Todesfall im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Aktuell ist bei 1517 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Neben der britischen und südafrikanischen Mutation wurde in einem Fall die brasilianische Variante entdeckt. 64 Infizierte werden in einem Krankenhaus behandelt.

Ein 53-jähriger Mann aus Neuss ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 329. Das teilt der Kreis mit. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1 517 Personen (Vortag: 1 611) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 64 (Vortag: 66) in einem Krankenhaus. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 1 073 Fällen (Vortag: 1 136) die britische Viruslinie B.1.1.7, bei 4 Fällen (Vortag: 5) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 und in 1 Fall (Vortag: 0) die brasilianische Viruslinie B.1.1.28.1 nachgewiesen.