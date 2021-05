Mehr Sicherheit in Dormagen : Zentrumsfraktion fordert Zäune als Schutz vor Gefahr an den Gleisen

Die Zentrumsfraktion sieht einige Gefahrenstellen an den Gleisen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Wie gefährlich ist es an der Bahnstrecke durch Dormagen? Die Zentrumsfraktion sieht einige Gefahrenstellen und möchte die Sicherheit an Gleisanlagen im Stadtgebiet verbessern.

„Wir wurden häufig von Bürgern angesprochen, dass gerade im Bereich zwischen den Straßen Ahornweg und Am Stellwerk in Horrem sowie am Bahnhof in Delrath Kinder im Vorschulalter direkt an den Gleisanlagen spielen“, sagt Ratsmitglied Michael Kirbach. „Wir halten daher eine entsprechende Sicherung für dringend erforderlich.“

Die Zentrumspolitiker sehen auch die jungen Geflüchteten, die in diesem Bereich wohnen, in Gefahr. „Sie können womöglich die Gefahren an Bahnanlagen nicht einschätzen. Da bringen Argumente wie Aufsichtspflicht der Eltern, wie sie wohl in der Vergangenheit von der Verwaltung vorgebracht wurden, in unseren Augen wenig“, führt Thomas Freitag, stellvertretender Fraktionsvorsitzender des Zentrums, aus.