Tag der Nachbarn am 28. Mai in Mönchengladbach : Die Pläne der Initiative Altstadt

Tag der Nachbarn am 28. Mai in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der neue Vorstand der Initiative Altstadt traf sich zum digitalen Austausch. An Vorschlägen mangelt es nicht. Verschiedene Akteure stellten Ideen und Projekte vor – auch Blumenkübel spielen eine Rolle.

Tag der Nachbarn Die Stiftung nebenan.de initiiert und fördert bundesweit den Tag der Nachbarn. Marius Müller, Stadtteilkoordinator für die Altstadt, warb für die Teilnahme an der Aktion, die durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung auch werbewirksam ist. An Ideen mangelt es der Altstadtinitiative nicht: Der Jugendclub Haus Westend wird sich beteiligen und Beete mit Wildsamen anlegen, eine Altstadtschnitzeljagd wird angeboten. Die Idee von Ann-Kathrin Stelter, eine temporäre Fahrradstraße mit Kreidespuren und Blumenampeln an den Lichtmasten zu gestalten, wurde begeistert aufgenommen. Der Tag der Nachbarn wird am 28. Mai ab dem Nachmittag stattfinden.