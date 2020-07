Treffen in Dormagen : Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte trotzt der Corona-Krise

Treffen in Dormagen

Dormagen Lange mussten die Mitglieder der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte wegen Corona auf ihre Treffen verzichten. Deshalb freut sich Elisabeth Fittgen, die vor elf Jahren die Gruppe gründete, ganz besonders, nach der monatelangen Pause nun endlich wieder zu einem Treffen einladen zu können.

Am Mittwoch, dem 3. August sind Mitglieder sowie neue Interessierte herzlich willkommen, um 11 Uhr in den Knechtstedener Hof zu kommen, um sich mit anderen auszutauschen.

„Natürlich halten wir uns an die Abstands- und Hygieneregeln“, versichert Elisabeth Fittgen. Jeder solle für sich entscheiden, ob er kommen möchte, „aber wir freuen uns über jeden, der dabei ist.“ Besonders der feste Kern der Gruppe, bestehend aus zehn bis zwölf Mitgliedern, kann das Treffen kaum erwarten. Der persönliche Kontakt und Austausch untereinander hat in den vergangenen Monaten sehr gefehlt. „Wir helfen und unterstützen uns alle gegenseitig, wir sind eine Selbsthilfegruppe im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärt Elisabeth Fittgen.

So wird in der Gruppe zum Beispiel besprochen, wann und wo man einen Behindertenausweis, Blindengeld und Blindenhilfe beantragen oder wo man Hilfsmittel bekommen kann. Außerdem versucht Fittgen, jedes Treffen unter ein bestimmtes Thema zu stellen und eine Referentin oder einen Referenten dazu einzuladen. Optikerin Nina Eichhorn und Renate Gähl, Ärztin beim Kreisgesundheitsamt, begleiten die Gruppe schon von Beginn an und sind wahrscheinlich auch beim nächsten Treffen dabei.