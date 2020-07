Verkehr in Dormagen : CDU fordert Tempo 30 für Schule in Hackenbroich

Hackenbroich CDU-Politiker stellen Bürgerantrag für den Stadtrat. Im Bereich der Grundschule Burg Hackenbroich soll die Geschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzt werden.

Dass beide als Kommunalpolitiker (Buchartz kandidiert in Hackenbroich für den Kreistag, Selalmatzidis für den Stadtrat) den Weg eines Bürgerantrags wählen, ist eher ungewöhnlich, aber rechtens. Denn die Gemeindeordnung NRW sieht im Paragrafen 24 („Anregungen und Beschwerden“) vor, dass jeder das Recht hat, „sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden“. Wie mit einem solchen „Bürgerantrag“ weiter verfahren wird, darüber entscheidet dann der Stadtrat. Er kann das Thema in seinem Gremium behalten und entscheiden, aber auch an einen anderen (Fach-)Ausschuss übertragen. Wichtig ist, dass der Antragsteller über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden unterrichtet werden muss.