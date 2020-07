Vorfall in Dormagen : Stadtbibliothek nach Einbruch kurzzeitig geschlossen

Dormagen Wer am Montag die Stadtbibliothek besuchen wollte, um sich im Lesebereich aufzuhalten oder einfach nur ein Buch auszuleihen, stand am Vormittag unerwartet vor verschlossenen Türen.

Wer am Montag die Stadtbibliothek besuchen wollte, um sich im Lesebereich aufzuhalten oder einfach nur ein Buch auszuleihen, stand am Vormittag unerwartet vor verschlossenen Türen. Denn eigentlich öffnet die Einrichtung um 10 Uhr. Drinnen herrschte dennoch Betriebsamkeit. Unter den Personen, die sich dort tummelten, waren auch Polizeibeamte und deren Kollegen von der Spurensicherung. Denn: Unbekannte hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen und waren dann in die Bibliothek eingestiegen.

Wann der Einbruch genau stattgefunden hat, konnte die Polizei nicht sagen. Sie gibt den Zeitraum, in dem die Täter zuschlugen, mit Samstag, 14 Uhr, und Montag, kurz vor 6 Uhr. am Montag früh erhielten die Beamten die Mitteilung. Sie stellten vor Ort fest, dass Schubladen und Schränke aufgebrochen waren. Ein besonders lukrativer Einbruch dürfte es für die Täter nicht gewesen sein. Sie nahmen eine Spardose, die offen auf der Servicetheke stand, mit. „Ob Medien, zum Beispiel Konsolenspiele, fehlen, wird derzeit ermittelt“, sagt Stadtsprecher Max Laufer. Die Spurensicherung nahm die Arbeit auf, die Polizei verteilte eine Schadensliste, auf der die Mitarbeiter mögliches Diebesgut verzeichnen. Immerhin: Vandalismus gab es nicht.

Am Mittag war wieder soweit alles aufgeräumt und die Stadtbibliothek öffnete gegen 13 Uhr. Am heutigen Dienstag geht es programmgemäß weiter. So werden „Schönwettergeschichten“ im neuen Amphitheater am Kulturhaus, die von der Vorlesepatin Christel Hellwig präsentiert werden.