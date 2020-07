Natur in Dormagen : Insektenfreundliches Grün wird Standard

Dormagen Die Stadt macht Ernst mit Maßnahmen zu Schutz und Förderung des Lebensraums der Nützlinge. Schon 35 Flächen wurden tiergerecht umgestaltet.

Die Rückschnitte auf den Flächen erfolgen schrittweise, beim ersten Mähgang zu etwa 40, im zweiten Mähgang zu rund 60 und im dritten Mähgang dann zu knapp 80 Prozent der Gesamtfläche. „So bleibt immer etwas von den Wiesenpflanzen in ihrer Gänze auf den Flächen. Und Insekten, die in Pflanzenhalmen überwintern, können hier ein Habitat finden“, sagt Wienberg.

Aus Verkehrssicherheitsgründen und um einen Abstand zu den Nachbarn einzuhalten, wird in den Randbereichen der Flächen gegebenenfalls häufiger abgemäht. „Insgesamt haben wir unsere Pflegemaßnahmen grundlegend überarbeitet, so dass sie sich viel stärker als bisher am Artenschutz orientieren“, so Jens Wolf vom Bereich Grünflächen der TBD. Die neuen Standards werden auch den für die Stadt tätigen Dienstleistern vermittelt. Nach und nach sollen noch mehr Wiesenflächen entstehen, auf denen Gräser, Kräuter und Blumen wachsen, die als Nahrungsquelle und Lebensraum für Insekten bereit stehen.