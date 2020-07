Corona in Dormagen : In Stürzelberg wird „Weihnachtsmarkt to go“ geplant

Stürzelberg Wegen der Corona-Schutzregelungen haben die Veranstalter um Agnes Meuther den beliebten Stürzelberger Weihnachtsmarkt im November abgesagt – aber eine kreative Lösung gefunden: „Ein Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen“.

„Es wird jedoch trotz dieser Absage ein weihnachtliches Feeling in Stürzelberg geben“, verspricht Agnes Meuther. Am Freitag, 20. November, an dem eigentlich der 18. Weihnachtsmarkt eröffnet worden wäre, stellen Jan Peters und das Orga-Team einen großen Tannenbaum mit Lichtern auf dem Stürzelberger Dorfplatz auf. Als Tannenbaumschmuck packen die Weihnachtsmarktbestücker Päckchen, die mit Weihnachtsgrüßen an die Stürzelberger Bürger versehen werden.

Zudem soll der „Weihnachtsmarkt to go“ folgendermaßen ablaufen: „Wir lassen Glühweintassen mit dem Stürzelberger Wappen, das eine Weihnachtsmütze trägt, und dem Schriftzug ,Grüße vom Stürzelberger Weihnachtsmarkt’ herstellen“, erklärt Meuther. Die Tasse packen die Organisatoren mit einer Flache Glühwein in einen Beutel. „Den so entstandenen ,Weihnachtsmarkt to go’ verkaufen wir am Samstag, 21 November, in einer Weihnachtshütte, die am Edeka-Markt aufgestellt wird“, weist sie darauf hin, dass sich die Stürzelberger auf diese Weise ihren „Weihnachtsmarkt in der Tüte“ nach Hause holen können.