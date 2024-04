Test in Stadtbibliothek Viersen Sonntags in die Bücherei – eine Idee, die gut ankommt

Die Öffnungszeiten an den vier Sonntagen wurden mit durchschnittlich 160 Besuchern gut angenommen. Das zeigte auch der letzte Test-Sonntag. Immer wieder rotierte die Drehtüre, wobei Familien mit kleinen Kindern das Gros bildeten. „Es ist ein schönes Angebot. Ich arbeite im Schichtdienst und da ist es immer schwierig, gemeinsam die Bibliothek zu besuchen. An einem Sonntag haben wir als Familie die Chance dazu“, sagt eine Besucherin, die mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Richtung der Kinderabteilung unterwegs ist. Der Samstag sei immer mit vielen anderen Dingen belegt, darunter auch Einkaufen. Am Sonntag hat Familie Ruhe, um zusammen zur Bibliothek zu gehen. Der Vierjährige hat es sich indes schon auf der Kindercouch bequem gemacht und stöbert in Bilderbüchern, während sein älterer Bruder bereits Selbstleser ist und die Literatur für Zweitklässler sein Ziel ist.