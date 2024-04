Prüfungsvorbereitungen in Neuss Zum Lernmarathon in die Stadtbibliothek

Allmählich nähert sich der Lernmarathon der Zielgeraden. Und um die angehenden Abiturienten dabei zu unterstützen, bietet die Neusser Stadtbibliothek wie schon in den vergangenen Jahren ihre Räumlichkeiten zum Lernen an. Unter dem Motto „Lange Lernnächte“ hat die Stadtbibliothek nämlich am Donnerstag, 11. April, und Freitag, 12. April, bis 22 Uhr geöffnet.