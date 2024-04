Stadtbücherei Radevormwald Die Baustein-Brücke zur Bibliothek

Am Freitagmorgen waren einige spielfreudige Kindern mit ihren Eltern in die Bücherei gekommen. Die Kleinsten steckten konzentriert die großen bunten Duplo-Steine zusammen, die etwas Älteren bauten sich mit den kleineren Lego-Steinen Autos und Türme zusammen. Unter den Besuchern tummelten sich auch Sabine und Uwe Königsbüscher, die mit Enkelsohn Luan (3) auf dem Teppichboden sitzend, spielten. „Wir waren in der Stadt unterwegs, haben draußen zufällig den Aufsteller entdeckt und sind spontan reingekommen“, berichtete Oma Sabine Königsbüscher freudig, während Opa und Enkel an einen kleinen Flitzer Achsen und Räder steckten. Luan, verriet seine Großmutter, habe große Freude an Lego. „Duplo ist nichts mehr für ihn, da spielt nur noch seine kleine Schwester mit“, sagte die Radevormwalderin und zwinkerte mit den Augen.