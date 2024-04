Nicht nur Medien in der Ausleihe Alles zum Einhorn-Geburtstag in der Bibliothek Rheinhausen

Dabei haben sich die drei Standorte spezialisiert. In der Schul- und Stadtteilbibliothek an der Großenbaumer Allee 168-174 findet man Bewegungsspiele: etwa ein Cross-Boule-Set, ein Schwungtuch neben Outdoor-Geräten, eine Slackline und sogar ein Stand-Up-Paddle-Board. Eher technisch orientiert ist das Sortiment in der Bezirksbibliothek Buchholz an der Sittardsberger Allee 14. Hier kann man unter anderem einen Beamer, ein Beschriftungsgerät, ein Messgerät für den Energieverbrauch, aber auch eine Karaoke-Maschine ausleihen.