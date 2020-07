Kostenpflichtiger Inhalt: Mini-Rummel in Dormagen-Delrath : Kirmes-Ersatz: So startet die Schausteller-Tour durch Dormagen

Einlasskontolle mit Angabe der Personalien beim Schaustellertour-Auftakt in Delrath. Foto: Georg Salzburg (salz)

Delrath Schützenfeste in ganz Dormagen fallen aus – da musste eine Alternative her, die sowohl den Schaustellern hilft, als auch den Menschen in den Ortsteilen einen Treffpunkt bietet. In Delrath startete die Runde durch fünf Stadtteile.