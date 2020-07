Stau-Gefahr in Dormagen : Die Zonser Straße wird gesperrt

In diesem Bereich wird am Donnerstag eine Baustellenampel eingerichtet. Foto: Carina Wernig

Dormagen Wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen gibt es auf der B 9 eine Baustellenampel. Die Baumaßnahme erstreckt sich insgesamt über ca. 400 Meter und erfolgt in drei Teilabschnitten.

Ab dem heutigen Donnerstag drohen auf der Bundesstraße 9 Staus. Denn im Einmündungsbereich der Zonser Straße wird die B9 einseitig gesperrt und eine Baustellenampel eingerichtet. Eine Zufahrt in die Zonser Straße ist nicht mehr möglich, ebenso nicht von der Zonser Straße auf die B 9. Wer das Gewerbegebiet Roseller Straße erreichen will, muss eine Umleitung über die K 12 und die Haberlandstraße in Kauf nehmen.

Hintergrund sind Arbeiten des lokalen Energieversorgers evd am Versorgungsnetz an der B 9. Seit drei Wochen laufen die Arbeiten bereits. Dabei geht es um eine Erweiterung am Wasserversorgungsnetz an der Krefelder Straße. Die notwendigen Arbeiten sollen die zuverlässige Versorgung im Stadtgebiet Dormagen sicherstellen und erstrecken sich über das Teilstück zwischen Hagelkreuzstraße und Zonser Straße. Gleichzeitig werden Stromversorgungsleitungen saniert.