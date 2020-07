Kostenpflichtiger Inhalt: Ausbildung in Dormagen : Arbeitgeber Stadt lockt junge Leute

Die Rommerskirchenerin Maren Lugt lässt sich bei der Stadt Dormagen zur Stadtinspektoranwärterin ausbilden. Foto: Stadt

Dormagen Die Stadtverwaltung will auf den Generationenwechsel vorbereitet sein. Sie wirbt um junge Leute. Denn in den nächsten zehn Jahren geht mehr als ein Viertel der Beschäftigten in den Ruhestand.