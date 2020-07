Urlaubsgefühl in Grevenbroich und Dormagen : Ein Tag wie in Griechenland

Athen ist die Wiege der Kultur. Foto: Pixabay

Serie Grevenbroich Auf eine Reise in das Land der Götter verzichten in diesem Jahr Corona-bedingt einige Urlauber. Von zauberhaften Stränden mit türkisblauem Wasser, antiken Städten, kleinen Dörfern und kulinarischen Köstlichkeiten kann man dann nur träumen. Wie man aber ein bisschen griechisches Lebensgefühl hier nach Hause holen kann, zeigen wir in unserer Sommerserie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fische, Auberginen und ein Ouzo Vassilios Thanopoulos (Griechische Gemeinde Grevenbroich) schwärmt von der traditionellen griechischen Küche, die enorm vielseitig ist. Die Einheimischen verstehen es, zu genießen, und nehmen sich viel Zeit für mehrere Gänge beim Essen. Allein die Auswahl an Vorspeisen ist riesig – Tsatsiki, gebratene Auberginen und Zucchini, salzige Fischfilets, Käse- oder Spinattaschen gehören zum Standardmenü. Ouzo trinken die Griechen nur zu den Vorspeisen, nicht als Aperitif. Als schnelles Gericht empfiehlt Thanopoulos Griechischen Bauernsalat (Foto: Pixabay). Dafür eine Salatgurke, ein Kilogramm Fleischtomaten, eine mittelgroße Gemüsezwiebel, eine rote oder grüne (gerne auch gegrillte) Paprika in Scheiben oder Streifen schneiden, eine Handvoll schwarze oder grüne Oliven und 200 Gramm gewürfelten Fetakäse zugeben. Mit 40 bis 50 Milliliter Olivenöl, 15 Milliliter dunklem Essig oder Balsamico, Salz, Pfeffer und Oregano mischen – fertig. Dazu passt ein Retsina. Den trockenen, weißen, mit Harz versetzten Lieblingswein der Griechen sollte man aber gut gekühlt trinken. Wer lieber roten Wein mag, findet im Fachhandel eine große Wein-Auswahl wie den Mavrotragano oder den Agiorgitiko.

Vassilios Thanopoulos (Griechische Gemeinde Grevenbroich) schwärmt von der traditionellen griechischen Küche, die enorm vielseitig ist. Die Einheimischen verstehen es, zu genießen, und nehmen sich viel Zeit für mehrere Gänge beim Essen. Allein die Auswahl an Vorspeisen ist riesig – Tsatsiki, gebratene Auberginen und Zucchini, salzige Fischfilets, Käse- oder Spinattaschen gehören zum Standardmenü. Ouzo trinken die Griechen nur zu den Vorspeisen, nicht als Aperitif. Als schnelles Gericht empfiehlt Thanopoulos Griechischen Bauernsalat (Foto: Pixabay). Dafür eine Salatgurke, ein Kilogramm Fleischtomaten, eine mittelgroße Gemüsezwiebel, eine rote oder grüne (gerne auch gegrillte) Paprika in Scheiben oder Streifen schneiden, eine Handvoll schwarze oder grüne Oliven und 200 Gramm gewürfelten Fetakäse zugeben. Mit 40 bis 50 Milliliter Olivenöl, 15 Milliliter dunklem Essig oder Balsamico, Salz, Pfeffer und Oregano mischen – fertig. Dazu passt ein Retsina. Den trockenen, weißen, mit Harz versetzten Lieblingswein der Griechen sollte man aber gut gekühlt trinken. Wer lieber roten Wein mag, findet im Fachhandel eine große Wein-Auswahl wie den Mavrotragano oder den Agiorgitiko. Sirtaki und ein Todesfall Gitarrist Daniel März von der Musikschule Pro Musica Jüchen empfiehlt zur Einstimmung auf einen griechischen Abend: Sirtaki . Im Internet findet man unzählige Versionen des griechischen Klassikers und man bekommt beim Hören sofort gute Laune – auch wenn man nicht tanzt. Wer lieber aktuelle Musik mag, sollte die Lieder von Nikos Vertis anhören, meint März. Der 43-jährige Grieche Vertis ist nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein versierter Gitarrist. „Thelo na me nioseis“ zum Beispiel ist auf jeden Fall hörenswert. Für Leseratten hat Gaby Betzing von der katholischen Bücherei Gustorf zwei Buchtipps : Im Krimi „Kretische Feindschaft“ von Nikos Milonas ermittelt Kommissar Michalis Charisteas auf Griechenlands größter Insel, Kreta. Eigentlich freut sich der Kommissar auf den Besuch seiner in Deutschland lebenden Freundin, doch ein Fall macht ihm einen Strich durch seine Pläne. Der Bürgermeister des Nachbarorts wird tot aufgefunden und im Gegensatz zu seinen Kollegen glaubt Charisteas nicht an einen Unfall. Im Übrigen: Der zweite Fall des Kommissars, „Kretischer Abgrund“, erscheint am 29. Juli. Wer eine schöne Liebesgeschichte sucht, sollte zu „Eine Insel zum Verlieben“ von Karen Swan greifen. Der Schmöker spielt auf der malerischen Insel Hydra und garantiert Urlaubsfeeling pur.

Gitarrist Daniel März von der Musikschule Pro Musica Jüchen empfiehlt zur Einstimmung auf einen griechischen Abend: . Im Internet findet man unzählige Versionen des griechischen Klassikers und man bekommt beim Hören sofort gute Laune – auch wenn man nicht tanzt. Wer lieber aktuelle Musik mag, sollte die Lieder von anhören, meint März. Der 43-jährige Grieche Vertis ist nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein versierter Gitarrist. „Thelo na me nioseis“ zum Beispiel ist auf jeden Fall hörenswert. Für Leseratten hat Gaby Betzing von der katholischen Bücherei Gustorf zwei : Im Krimi „Kretische Feindschaft“ von Nikos Milonas ermittelt Kommissar Michalis Charisteas auf Griechenlands größter Insel, Kreta. Eigentlich freut sich der Kommissar auf den Besuch seiner in Deutschland lebenden Freundin, doch ein Fall macht ihm einen Strich durch seine Pläne. Der Bürgermeister des Nachbarorts wird tot aufgefunden und im Gegensatz zu seinen Kollegen glaubt Charisteas nicht an einen Unfall. Im Übrigen: Der zweite Fall des Kommissars, „Kretischer Abgrund“, erscheint am 29. Juli. Wer eine schöne Liebesgeschichte sucht, sollte zu „Eine Insel zum Verlieben“ von Karen Swan greifen. Der Schmöker spielt auf der malerischen Insel Hydra und garantiert Urlaubsfeeling pur. Ziel für Kultur- und Sportfans Griechenland hat viel zu bieten, vom Badeurlaub bis zur Kulturreise ist alles möglich. Auch wenn man dieses Jahr nicht fährt – vom nächsten Urlaub träumen kann auch erholsam sein. Vassilios Thanopoulos von der Griechischen Gemeinde Grevenbroich gibt Reisetipps. Korfu zum Beispiel: Auf der grünen Insel kann man Wander- und Trekkingtouren jeden Schwierigkeitsgrads unternehmen, Sandsteinklippen am Kap Drastis bewundern und an zahlreichen Stränden wie dem Batari oder Kanoni Beach im Nordosten entspannen. Die Insel Santorin (Foto: Pixabay) mit ihren weiß-blauen Häusern im kykladischen Stil gilt als Paradies in der Ägäis. Nicht nur Strandurlauber, auch Weinliebhaber und Wanderfreunde kommen dort auf ihre Kosten. Kulturbegeisterte sollten Athen besuchen, die Wiege der Demokratie. Nicht nur die Akropolis (Bild oben: Pixabay) und die zahlreichen Museen sind sehenswert, auch eine Fahrt mit dem „fliegenden Delphin“, einem sehr schnellen Boot, zur autofreien Insel Hydra ist ein Erlebnis. Dort bewegt man sich zu Fuß oder auf dem Rücken eines Esels oder Pferdes fort, um die malerische Altstadt und die Strände zu erkunden. Ebenfalls eine Reise wert ist Thessaloniki . Viele Museen und archäologische Orte laden in der ehemaligen Kaiserresidenz, die auch heute noch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Mazedoniens ist, zum Besuch ein.

Griechenland hat viel zu bieten, vom Badeurlaub bis zur Kulturreise ist alles möglich. Auch wenn man dieses Jahr nicht fährt – vom nächsten Urlaub träumen kann auch erholsam sein. Vassilios Thanopoulos von der Griechischen Gemeinde Grevenbroich gibt Reisetipps. zum Beispiel: Auf der grünen Insel kann man Wander- und Trekkingtouren jeden Schwierigkeitsgrads unternehmen, Sandsteinklippen am Kap Drastis bewundern und an zahlreichen Stränden wie dem Batari oder Kanoni Beach im Nordosten entspannen. Die Insel (Foto: Pixabay) mit ihren weiß-blauen Häusern im kykladischen Stil gilt als Paradies in der Ägäis. Nicht nur Strandurlauber, auch Weinliebhaber und Wanderfreunde kommen dort auf ihre Kosten. Kulturbegeisterte sollten besuchen, die Wiege der Demokratie. Nicht nur die Akropolis (Bild oben: Pixabay) und die zahlreichen Museen sind sehenswert, auch eine Fahrt mit dem „fliegenden Delphin“, einem sehr schnellen Boot, zur autofreien Insel Hydra ist ein Erlebnis. Dort bewegt man sich zu Fuß oder auf dem Rücken eines Esels oder Pferdes fort, um die malerische Altstadt und die Strände zu erkunden. Ebenfalls eine Reise wert ist . Viele Museen und archäologische Orte laden in der ehemaligen Kaiserresidenz, die auch heute noch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Mazedoniens ist, zum Besuch ein.



Urlaubsgefühl in Dormagen : Ein Tag wie in Israel







Corona-Quarantäne missachtet : Massentest für Hunderte Bewohner der „Wabenhäuser“ in Grevenbroich



Urlaubsgefühl in Grevenbroich : Ein Tag wie in Italien

zurück



weiter

Olivenbäume auch für den Balkon Olivenbäume wachsen gerne im mediterranen Klima – in Griechenland gehören sie zum Landschaftsbild. Auch bei uns in Mitteleuropa erfreuen sich die Bäume immer größerer Beliebtheit. Die milden Winter kommen den Pflanzen zugute, man sollte sie trotzdem vor Frost schützen, empfiehlt Dieter Volkwein vom Gartenbauverein Neurath. Wenn man einen Garten hat, pflanzt man den Olivenbaum im Herbst am besten mit dem Kübel ins Beet. Wenn man die Wurzel dann noch mit Vlies oder Stroh bedeckt, hält der Baum auch gut Temperaturen von mehr als minus fünf Grad aus. Auf dem Balkon sind Temperaturen bis minus fünf Grad unproblematisch, wenn die Wurzel abgedeckt wird. Nur schmackhafte Oliven wird man in unseren Breiten eher selten finden. „Das Problem ist die kurze Vegetationsperiode im Vergleich zum Süden, wo die Früchte von Frühjahr bis Herbst viel Sonne und Wärme abbekommen. Deshalb schmecken sie hier vielleicht nicht“, erklärt der Fachmann. Da ist der Anbau von mediterranen Kräutern erfolgversprechender. Thymian, Majoran, Salbei oder Lorbeer wachsen auch bei uns, verfeinern viele Gerichte und sehen zudem sehr hübsch aus, wenn sie blühen.