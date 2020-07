Kooperation in Kaarst : Reisebüro verkauft nun Feinkost-Spezialitäten

Kaarst Ein Reisebüro vermietet einen Teil des Ladens an einen Feinschmecker-Großhandel. Daher gibt es dort nun auch Weine, Olivenöle und Gewürze.

Nicht nur Gastronomen und Event-Veranstalter hat die Corona-Krise schwer erwischt, auch die Reisebüros leiden in diesen schwierigen Zeiten sehr. Doch Claudia Op’t Eynde hat in der Krise eine neue Geschäftsidee gehabt. Durch Zufall kam die Geschäftsführerin der Reisebüros „Schöner Reisen“ im Maubiscenter in Kontakt mit Georg Hoffmann, Geschäftsführer des Spezialitäten- und Eventanbieters „Nuun food & talk“ in Holzbüttgen. Dieser wollte eigentlich nur eine Reise buchen und kam im Reisebüro von Claudia Op’t Eynde auf die Idee, seine Produkte mal in der Stadtmitte zu vertreiben. „Das war für uns beide eigentlich eine Win-Win-Situation“, sagt Op’t Eynde. Also richtete sie auf 16 der rund 100 Quadratmeter in ihrem Ladenlokal eine kleine Fläche ein, auf der das „nuun“ seine Spezialitäten verkaufen kann. Dafür erhält sie Miete und wird an dem Umsatz beteiligt.