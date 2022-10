Vom Hund geweckt : Anwohner nimmt Verfolgung von Einbrecher auf

Der Einsatz eines 60-Jährigen Zivilisten führte in Kaarst zur Ergreifung eines Einbrechers. (Symbolfoto) Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Kaarst In Kaarst hat ein 60-Jähriger die Verfolgung eines mutmaßlichen Einbrechers aufgenommen. Mitten auf dem Rathausplatz konnte er ihn stellen und festhalten. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Verdächtigen Diebesgut sicher.

Am Samstagmorgen, 22. Oktober, bemerkte ein 60-jähriger Neusser, wie drei Personen das Gelände eines Hotel und Sportkomplexes in Kaarst gegen 05.30 Uhr verließen. Er wurde durch seinen bellenden Hund aufgeweckt und sah, wie die Personen mit Diebesgut auf Fahrrädern weg fuhren. Er folgte einem dieser Personen mit seinem Fahrzeug und konnte diesen wenig später auf dem Rathausplatz in Kaarst einholen und festhalten.