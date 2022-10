Beschluss im Sozialausschuss : Kaarst soll Ziele der „Seebrücke“ unterstützen

Kaarst Die „Seebrücke“ setzt sich dafür ein, dass Menschen auf der Flucht einen Ort zum Ankommen finden. CDU und Grüne hatten im Sozialausschuss einen gemeinsamen Antrag vorgelegt. Es ging darum, die Ziele der Seebrücke zu unterstützen.

Die SPD-Fraktion hatte einen eigenen Antrag ausgearbeitet und den von CDU und Grünen als nicht weitgehend genug kritisiert. „Wir brauchen Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge aus der Ukraine, dürfen aber die vielen Flüchtlinge aus anderen Ländern nicht aus den Augen verlieren“, sagte Katharina Voller (Die Grünen). Für sie ist es wichtig, „ein Zeichen zu setzen für ein menschliches Miteinander“. Den SPD-Antrag lehnte sie ab. „Unser Antrag ist eine runde Sache, dem ist nichts hinzuzufügen“, erklärte Hans-Georg Schell (CDU). Im Antrag steht unter anderem, dass „ein gutes und sicheres Leben in der Kommune“ zu gewährleisten ist mit einer menschenwürdigen Versorgung, vor allem in den Bereichen Wohnen, medizinische Versorgung, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Der Beschluss umfasst auch den Auftrag an die Stadt Kaarst, die Bundesregierung aufzufordern, sich weiterhin und verstärkt dafür einzusetzen, dass Fluchtursachen bekämpft und Flüchtlinge in Seenot gerettet werden. Lothar Fink (SPD), der später dem CDU- und Grünen-Antrag getreu dem Motto „mehr als nichts“ zustimmen sollte, ging der Antrag nicht weit genug. Die SPD fordert in ihrem Ergänzungsantrag unter anderem folgendes: „Die Stadt Kaarst setzt sich gegenüber Land und Bund für Programme zur legalen Aufnahme von Menschen auf der Flucht ein und stellt zusätzlich zur Verteilerquote Aufnahmeplätze im Rahmen eines humanitären Aufnahmeverfahrens bereit.“ „In drei von vier Punkten deckt sich Ihr Antrag mit unserem“, gab Katharina Voller zu bedenken. Astrid Werle (FDP) sagte zum Antrag von CDU und Grünen folgendes: „Es müssen auch Unterkünfte da sein, medizinische Versorgung und Plätze in Schulen.“ Hans-Georg Schell (CDU) sprach von einer „Aufnahme unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur“.