Karneval in Kaarst : Hoppeditzerwachen und Rosenmontagszug sollen stattfinden

Am Rosenmontag soll es 2023 in Büttgen wieder einen Karnevalsumzug geben. Die Vorbereitungen der „5 Aape“ laufen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Vieles soll in diesem Jahr während der närrischen Zeit wieder möglich sein. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Einige Traditionsveranstaltungen wird es auf keinen Fall wieder geben.

Dass es spannend bleibt, dafür sorgt die jeweils neueste Fassung der Corona-Schutzverordnung. „Das Hoppedizerwachen wird wie gewohnt am 11. November in der Rathausgalerie stattfinden“, sagte Kulturamtsleiter Dieter Güsgen am Rande einer Kabarett-Veranstaltung. Manfred Brendel hat zugesagt, ein letztes Mal in die Rolle des Hoppeditz zu schlüpfen. Auch „Die Band, die keiner kennt“ hat schon zugesagt.