Kaarster Johanniter : Azubi-Koordinatorin kümmert sich um den Pflegekräftenachwuchs

Kaarst Die Pflege ist ein hochaktuelles Thema: Oft stehen die Arbeitsbedingungen im Fokus. Interessant sind die Menschen, die sich trotz der gegenwärtigen Situation für den Beruf entscheiden. Und um die kümmert sich bei den Kaarster Johannitern Elisabeth Schmücker.

Die Pflege ist ein hochaktuelles Thema in unserer Gesellschaft: Man denke an die Menschen, die von ihrem Balkon aus für die Helden in der Corona-Krise klatschten, oder an die Pfleger, die für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gingen. Interessant sind vor diesem Hintergrund die Menschen, die sich trotz oder gerade wegen der gegenwärtigen Situation für den Beruf des Pflegers entschieden haben. „Man darf sich nichts vormachen, Pflege ist physisch und psychisch herausfordernd“, sagt Markus Fritsch, der Einrichtungsleiter am Johanniter-Zentrum Kaarst ist.