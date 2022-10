Diskussion im Kreis-Sportausschuss : Wird Kaarst bald Floorball-Stützpunkt?

Kaarst Bei der DJK in Holzbüttgen haben die Deutschen Meister der Disziplin ihre Heimat. Nun wird darüber diskutiert, ob die Stadt Landesstützpunkt werden soll.

Bekommt Kaarst nun auch nach dem Landesstützpunkt für den VfR Büttgen und das Bahnradfahren eine zweite Auszeichnung für Floorball? Der Deutsche Meister 2022 in dieser Sportdisziplin ist zurzeit die Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen, die auch in dieser Spielzeit die Tabelle der ersten Bundesliga ungeschlagen anführt. Was zur Meisterfeier im Kaarster Rathaus am 5. August Philip Jesse, der Abteilungsleiter des Floorball bei der DJK, thematisierte, manifestiert sich nun in einem Antrag an den Sportausschuss des Rhein-Kreises Neuss, den CDU, FDP, UWG, Zentrum und Freie Wähler für die Sitzung dieses Ausschusses am morgigen Dienstag, 25. Oktober, eingebracht haben: „Eine der Maßnahmen, die der Verein durch Stabilisierung des sportlichen Leistungsniveaus erreicht hat, ist der Wunsch, am Standort Kaarst den Landesstützpunkt NRW für Floorball zu etablieren.“