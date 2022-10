Corona in Kaarst : Vorerst kein Dauer-Impfangebot

Kaarst Der Rhein-Kreis Neuss kann die erhöhte Nachfrage mit dem Impfzentrum abdecken. Bürgermeisterin Uschi Baum will das Thema „Dauer-Impfangebot“ in Kaarst dennoch noch einmal mit dem Landrat besprechen.

Nach aktuellem Stand ist eine Wiederaufnahme des regelmäßigen mobilen Impfangebotes in Kaarst nach Angaben des Kreises aber kein Thema. Der Grund: Aktuell reichten die Kapazitäten des Impfzentrums an der Hellersbergstraße in Neuss aus. An den mobilen Impfangeboten im Neusser Rheinpark-Center sowie im Grevenbroicher Montanushof werde man aber festhalten. Wenn auch nicht mehr regelmäßig, so plant die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises für kommenden Donnerstag, 20. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr ein mobiles Impfangebot bei der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Kaarst an der Sebastianusstraße 1. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Aus der Impfanfrage der Einrichtung habe man kurzerhand ein öffentliches Angebot gemacht, „damit möglichst viele Bürger davon profitieren können“, so Kreissprecher Benjamin Josephs. Geimpft wird mit den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna sowie dem nur für Personen ab 18 Jahren zugelassenen Vakzin von Johnson & Johnson. Mittlerweile sind die auf die Omikron-Variante BA.1 sowie BA.4/5 des Coronavirus angepassten Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna auch im Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss im Neusser Hammfeld sowie bei den mobilen Impfangeboten für Boosterimpfungen verfügbar.