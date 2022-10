Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Stein von Brücke auf fahrendes Auto geworfen

Wassenberg In Wassenberg haben Unbekannte von einer Brücke aus einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Ebenfalls in Wassenberg hat sich eine Fahrradfahrerein bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Steine von Brücke geworfen Am Mittwoch, 12. Oktober, fuhr ein Mann aus Wegberg in Begleitung seiner Frau mit seinem Fahrzeug auf der Myhler Straße in Wassenberg in Richtung Heerstraße. Unterhalb der Brücke der L 117n sah er eine zerbrochene Flasche auf der Fahrbahn liegen. Dann hörte er einen Knall auf seinem Autodach. Als er anhielt, bemerkte er drei Personen, die in unbekannte Richtung flüchteten. Auf seinem Autodach war eine Beschädigung erkennbar, die offenbar durch einen Stein verursacht wurde, der von der Brücke geworfen worden war. Wer hat Personen auf der Brücke gesehen oder kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 9200.

Radfahrerin verletzt sich schwer Ein 60-jähriger Mann aus Wassenberg war am Freitag, 14. Oktober, gegen 5.15 Uhr mit seinem Auto in Wassenberg auf der Straße Am Stern aus Richtung Wassenberg kommend in Richtung Wildenrath unterwegs. An der Kreuzung Heesweg beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen, um in Richtung Wildenrather Straße weiterzufahren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg der Straße Am Stern in Richtung Wassenberg fuhr. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Autofahrer nicht.