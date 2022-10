Von Messgeräten und Mehrfachsteckern : Fachmann gibt Kaarster Haushalten Tipps zum Energiesparen

Kaarst Längst ist die Energiekrise auch bei den privaten Haushalten angekommen. Die Stadt Kaarst hat sich mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Verbraucherzentrale NRW zu einem Online-Seminar zusammengetan, um private Haushalte zu beraten. Einige Tipps.

Der Stromspiegel gebe erste Anhaltspunkte. Auch der Vergleich mit anderen Energie- und Wärmenutzern gibt Aufschluss.. Immer noch werden „Stromfresser“ wie die Halogenlampen eingesetzt, dabei seien LED-Lampen längst die bessere Wahl. Um Energieverbrauchs-Sensibilität zu wecken, sind Strommeßgeräte hilfreich. „Sie sollten überall zum Einsatz kommen“, sagt der Ingenieur. „Laptops verbrauchen etwa 70 Prozent weniger Strom als Computer“, war zu erfahren. Der Energiesparmodus sollte eingestellt werden, und sogar der Router könnte bei Nichtnutzung ausgestellt werden. Also „Stand-by“ vermeiden und „abschaltbare Steckerleisten nutzen!“ Noch immer sind in vielen Haushalten Trafos im Einsatz. Wenn die beim Ausschalten des dazugehörigen Geräts warm würden: ausschalten! Displays, Sensortasten, Geräusche („Brummen“) zeigen Stromverbrauch an und sollten heruntergefahren werden. „Das läppert sich in der Menge“, wurde gemahnt.