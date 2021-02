Polizeieinsatz in Jüchen : Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Jüchen/Mönchengladbach Der Fahrer eine gestohlenen Pkw konnte der Polizei erst entkommen, landete dann aber mit dem Auto in einer Hecke. Er ließ den Wagen zurück und entkam zu Fuß.

Einem Streifenwagen war der Nacht zu Freitag gegen 3.40 Uhr auf der Landstraße 31 in Jüchen ein silberfarbener Mercedes aufgefallen, dessen Abblendlicht offensichtlich defekt war. Die Beamten wollten, wie die Polizei berichtet, den Fahrer anhalten. Doch als dieser das bemerkt habe, habe er Gas gegeben und mit teilweise gefährlichen Fahrmanövern und überhöhtem Tempo geflüchtet. Die Polizisten, die ihn verfolgten, stellten zudem fest, dass das Kennzeichen gestohlen war. Sie forderten Verstärkung an.

Bei der Verfolgung in Richtung Mönchengladbach ging zeitweise der Sichtkontakt verloren. Doch dann kolldierte der Flüchtende mit seinem Wagen an der Dominikus-Vraetz-Straße in Mönchengladbach-Giesenkirchen mit einem Stromverteilerkasten und kam in einer Hecke zum Stehen. Als die Polizei eintraf, war das stark beschädigte Fahrzeug verlassen. Die Fahndung, bei der auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, blieb erfolglos.