Nach Unfall in Langenfeld : Polizei ermittelt flüchtigen Lkw-Fahrer in Bulgarien

Langenfeld Gemeinsame internationale Ermittlungen haben jetzt zügig zum Erfolg geführt. Ein Lkw-Fahrer aus Bulgarien hatte in Langenfeld einen Unfall verursacht und war einfach weitergefahren.

Die Polizei hat einen Lkw-Fahrer ermitteln können, der am vergangenen Montag im Kreuzungsbereich Hardt/Feldhauser Weg einem Hyundai verursacht hatte, bei dem der 70-jährige Fahrer verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter auf die A3. An dem Hyundai entstand ein Totalschaden im geschätzten Wert von mehr als 12.000 Euro.

Mit der Klärung dieser Verkehrsunfallflucht befasste sich das für Langenfeld zuständige Verkehrskommissariat Süd der Kreispolizeibehörde. Erste Zeugenhinweise auf ein Rostocker Kennzeichen führten zu Ermittlungen in der ostdeutschen Hansestadt. Dort stellte sich heraus, dass der Anhänger im internationalen Verleih von verschiedenen Speditionen bewegt wird und aktuell schon wieder in Bulgarien unterwegs ist. Zur Unfallzeit war der Anhänger auch an eine dortige Spedition vermietet.

Bei Ermittlungen bei der bulgarischen Firma konnte dort der verantwortliche Fahrer ermittelt werden, der am Tag des Unfalles mit dem Anhänger in NRW unterwegs war. Überraschend schnell meldete sich der 56-jährige Kraftfahrer aus Mazedonien am 14. Juli persönlich beim zuständigen Verkehrskommissariat. Dort gestand der Mann seine Unfallbeteiligung ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er für den weiteren Verlauf des Verfahrens eine hohe Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen.