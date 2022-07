Unfall in Neuss : Zusammenstoß mit Auto - Motorradfahrer verletzt

Der Motorradfahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Neuss In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 12. Juli, ereignete sich um kurz vor 6 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Gladbacher Straße Ecke Graf-Landberg-Straße. Die Details.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Erkenntnissen war es zum Zusammenstoß eines nach links abbiegenden Autos mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer gekommen.

Der verletzte 49-jährige Kradfahrer aus Neuss wurde durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

Für die Rettungs- und die Unfallaufnahmemaßnahmen sperrte die Polizei Teile die Kreuzung. Abschleppunternehmen bargen die beteiligten Fahrzeuge.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 58-jährigen Autofahrer aufgenommen.

(NGZ)