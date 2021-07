Nach der Hitsingle „Unbesiegbar“ : Schlager-Duo 2Glamur aus Jüchen-Stessen plant ein Album

Jüchen-Stessen Die Corona-Zeit haben Britta und Dirk Ostermann aus Jüchen-Stessen gut genutzt. Als Duo 2Glamur bringen sie jetzt den Hit „Unbesiegbar“ an den Start und planen ihr erstes Album mit 14 Titeln.

Pünktlich zu den sommerlichen Lockerungen bringen Britta und Dirk Ostermann jetzt eine neue Single heraus. Das Schlager-Duo 2Glamur aus Jüchen-Stessen hat die Corona-Zeit gut genutzt. „Unbesiegbar“, heißt ihre neue Single, für die das Video ausnahmsweise – wegen Corona – daheim in Stessen gedreht wurde. Nach dem Start in der vorigen Woche hat sich „Unbesiegbar“ immerhin schon auf Platz drei der „DJ-Hitparade“ katapultiert.

„Deshalb fehlen nicht nur mir und meinem Mann die Bühnenauftritte, auch unsere größeren Kinder kommen gerne mit zu den Konzerten“, erzählt Britta Ostermann. Denn trotz der Pandemie-Lockerungen seien so gut wie keine Partys und Großveranstaltungen in diesem Jahr in der Schlagerbranche geplant. Auch für Dirk Ostermann, der unter anderem auf Mallorca sonst immer mit den „Zipfelbuben“ aufgetreten war, fällt die Saison in diesem Jahr aus.