Das Jüchener Chorprojekt 007 : Videos bringen neue Chormitglieder

Jüchen Der Jüchener Projektchor 007 wird auch für die Zeit nach Corona bewährte virtuelle Elemente erhalten, um neue Sänger von weither mit einzubinden.

Nach den Sommerferien sollen nun die Präsenzproben wieder jeweils an einem Samstag im Monat von 10 bis 15 Uhr in der Gesamtschule Jüchen beginnen. Zusätzlich bietet Regniet für die Jüchener freitagsabends eine Präsenzprobe an. Doch er möchte aus der Corona-Zeit unbedingt auch die Zoom-Proben beibehalten, gerade auch, um die Sänger von außerhalb weiterhin beteiligen zu können. So sollen die Proben analog und digital gleichzeitig ablaufen. „Wir werden außerdem unsere Übungs-Audios erweitern, denn sie haben sich als eine gute Hilfe herausgestellt“, kündigt Regniet an. Zudem möchte er auch weiterhin etwa einmal im Jahr ein großes Videoprojekt in Angriff nehmen: „Dann haben wir es aber hoffentlich bald leichter und können alles vor Ort aufnehmen“, spricht er die bislang notwendige extrem aufwändige Technik an, alle Stimmen und Instrumente wie ein großes Puzzle zusammenfügen zu müssen.