Musiker aus Jüchen : So erlebt das Schlagerduo 2Glamur die Corona-Krise

So erlebt das Schlagerduo 2Glamur die Corona-Krise

Jüchen Britta und Dirk Ostermann, bekannt als Schlagerduo 2Glamur, werden zum dritten Mal Eltern. In der Corona-Krise sind die Ostermanns als Werbefamilie gefragt.

Eine Turbo-Schwangerschaft hat Britta Ostermann aus Stessen im Corona-Lockdown hinter sich gebracht: In den sozialen Medien hat sie ein Foto von sich im Bikini am eigenen Swimming-Pool noch mit einem kaum sichtbaren Babybäuchlein gepostet. Nur wenige Stunden später ist sie dort mit einer ansehnlichen Baby-Kugel, diesmal im lilafarbenen Hängerchen am Pool zu sehen. Britta Ostermann erwartet ihr drittes Kind, das im September zur Welt kommen soll. „Es wird ein Mädchen“, wie sie verrät. Und das bekommt als neuer Nachwuchs des Schlagerduos 2Glamur schon jetzt jede Menge Musik zu hören.