Indoortreffen und Ausflüge : Seniorennetzwerk 55plus Jüchen startet wieder Präsenzangebote

Caritas-Koordinator Heinz Schneider (v.l.) mit den ehrenamtlichen Gruppenleitern Erwin Küpper und Monika Schreger. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Bald starten wieder die Präsenzangebote im Seniorennetzwerk 55plus Jüchen. Welche Gruppen sich treffen und was dabei beachtet werden muss.

Mit Vorsicht, weil die Corona- Pandemie noch nicht überwunden ist, aber auch mit Begeisterung starten jetzt bald wieder die ersten Präsenzangebote im Seniorennetzwerk 55plus Jüchen. Die meisten Aktivitäten finden zwar im Freien statt, aber vereinzelt werden auch wieder Indoorangebote erprobt: „Alles natürlich unter unseren festgelegten und schon erprobten Hygienekonzepten“, betont Bettina Kasche, Fachbereichsleiterin Senioren bei der Caritas im Rhein-Kreis Neuss. So wird im Haus Katz nun ebenso wie bei Präsenztreffen im privaten oder öffentlichen Raum eigentlich genau das beachtet, was die Netzwerker bereits im vergangenen Sommer bei der ersten Teilöffnung schon erprobt hatten.

Zu den ersten Präsenzangeboten gehört im Haus Katz die Wiederaufnahme des English-Conversation-Treffs. Der war zwar auch per Zoom-Konferenz angeregt worden, kam aber virtuell nicht zustande. Die Kulturgruppe bei 55plus hat bereits zwei Termine für Besuche in einem Mal-Atelier, aufgeteilt in Kleingruppen, um Abstand halten zu können.

Mit großer Erwartung sollen die Wander- und Radfahrgruppen im Netzwerk ihre Treffen und Ausflüge wieder aufnehmen. Auch in diesen Bereichen werden weiterhin kleinere Untergruppen gebildet. Zudem will sich auch die Fotogruppe ab diesem Monat wieder in Präsenz treffen.

Ein Problem stellen nach wie vor die Treffen mit Speisen und Getränken dar, wie Bettina Kasche weiß. Die Hygieneauflagen erforderten nämlich einen enorm großen Aufwand. So sei beispielsweise im Neusser Nachbarschaftstreff zwar das gemeinsame Frühstück wieder eingeführt worden: „Wir mussten aber für jeden Besucher Tellerportionen vorbereiten und ausgeben, Buffets sind noch nicht möglich“, verweist sie auf die Corona bedingten Auflagen.

Ganz wichtig sei es auch, alle 20 Minuten die Räume, in denen die Senioren sich treffen, gut durchzulüften, betont Kasche. Das Jüchener Seniorennetzwerk plant indes auch wieder sein erstes Organisationstreffen in Präsenz. Weiter virtuell läuft aber das Zoom-Café mit seinen Untergruppen wie dem Klöntreffen oder dem Literaturkreis.