Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 117 Corona-Infektionen im Kreis bestätigt

Rhein-Kreis Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts sinkt für den Rhein-Kreis Neuss auf 6,0 (Vortag: 6,4). Unter den 117 aktuell nachgewiesenen Infektionen ist in sechs Fällen die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 67 (Vortag: 67) in Neuss, 16 (15) in Kaarst, 15 (12) in Dormagen, 9 (7) in Grevenbroich, 6 (6) in Meerbusch, 2 (2) in Rommerskirchen und unverändert jeweils einer in Korschenbroich und Jüchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 6,0 (Vortag: 6,4). Von den aktuell 117 Infizierten gehören 19 der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 238 Menschen (Vortag: 260) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.