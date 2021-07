BOJE-Projekt Ratingen : Schüler feiern ihren erfolgreichen Schulabschluss

Corona zum Trotz durften sich jetzt 18 junge Leute im 19. Lehrgang über ihre Abschlusszeugnisse freuen, die sie im Rahmen einer kleinen Feier stolz entgegennahmen.

Die BOJE ist ein gemeinsames Angebot der Volkshochschule Ratingen in Kooperation mit der SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH, gefördert durch die Stadt Ratingen und das ESF-Programm „Grundbildung mit Erwerbswelterfahrung“. Hier werden Basiskenntnisse für das Berufsleben und wichtige schulische Inhalte vermittelt.

Neben dem Fachunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler durch Betriebspraktika Einblicke in die Berufswelt und werden das gesamte Schuljahr hindurch sozialpädagogisch betreut. Ziel des Projektes ist, dass alle Teilnehmenden mit einem Hauptschulabschluss und möglichst sogar mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche den Lehrgang beenden. Aus dem aktuellen Schuljahr beginnen jetzt fünf junge Leute eine Ausbildung, alle anderen streben den nächst höheren Abschluss an.