Restaurierung ist nötig : Schon 300 Förderer für das Nikolauskloster in Jüchen

Jüchen-Damm Das Dach ist undicht, alte Deckengemälde blättern ab und weisen Risse auf, Türstürze müssen von Steinmetzen restauriert werden. Zur Finanzierung hat sich jetzt der Förderverein Nikolauskloster gegründet.

Weitere Informationen gibt Pater Andreas unter Telefon 02182 829960 oder per E-Mail an nikolauskloster@oblaten.de.

Dazu müssen nicht nur für das Gemälde aus dem 18. Jahrhundert Experten gefunden werden. Das gilt auch für die abgebrochenen und instabilen Türstürze an der Kirche und an den Eingangsportalen, die nach alter Handwerksmanier wieder aufgebaut werden müssen: „Wir suchen jetzt Steinmetze und Malerrestauratoren, die die alten Techniken noch beherrschen. Es ist gar nicht so einfach, solche Fachleute zu finden“, weiß Andreas Petith. Schließlich müsse für die Deckenmalerei ein Restaurator liegend auf einem Gerüst arbeiten können.

Der Kulturdezernent des Rhein-Kreises habe sich jedenfalls interessiert an einer Begleitung des großen Bauprojektes gezeigt, für das sich auch bereits ein Architekt in Grevenbroich gefunden habe. Auf Fördermittel hofft Petith auch von der Denkmalabteilung des Landschaftsverbandes und aus der NRW-Stiftung, die vor allem Projekte mit ehrenamtlicher Beteiligung fördert. „Da können wir mit unseren 70 Ehrenamtlern im Nikolauskloster wirklich etwas vorzeigen und werden das bei der Antragstellung an die Stiftung auch hervorheben“, kündigt der Geistliche an. Mit ins Boot geholt ist laut Pater Andreas auch die Eigentümerin der Immobilie, die Herzogin von Ratibor. Sie ist die Tochter der letzten ständigen Bewohnerin und Eigentümerin von Schloss Dyck, Fürstin Cäcilie von Salm-Reifferscheidt, die auch das Nikolauskloster förderte. „Wir haben uns als Nutzer des Klosters zwar vertraglich verpflichtet, für die Instandhaltung des Gebäudes Sorge zu tragen, wären aber froh, wenn uns die Eigentümerin trotzdem unterstützen würde“, sagt der Pater, der mit seiner Gemeinschaft übrigens selbstständig und eigenverantwortlich für die genutzte Immobilie auch die finanzielle Sorge zu tragen hat: Denn es sei Praxis bei den Oblaten, dass jede Gemeinschaft „ihr Haus“ zunächst alleine unterhalte. „Nur im absoluten Notfall können wir uns an unsere Zentrale in Hünfeld wenden“, erläutert Pater Andreas. Und von dort „regiert“, wie es das Schicksal es gefügt hat, zur Zeit der ehemalige Chef des Nikolausklosters und jetzige mitteleuropäische Provinzial Pater Felix Rehbock.