Einsatz nach Starkregen in Jüchen : Feuerwehr pumpt vier Stunden und rettet Fische

Jüchen Wieder einmal traf ein Starkregen Teile des Jüchener Stadtgebietes. Zu fünf Einsätzen wurde die Feuerwehr am Sonntag alarmiert - erst um 20 Uhr rückten die letzten Kräfte wieder ein. Vier Stunden lang waren sie allein an der Buschgasse in Jüchen im Einsatz.

Nun wird nach der Ursache gesucht: „Wir prüfen zurzeit alle Möglichkeiten, wie das Wasser in dieser Menge aus dem Regenwasserkanal austreten konnte“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf. „Wir haben eine Spülung und eine Kamerabefahrung des Kanals in Auftrag gegeben.“ Weitere Einsatzstellen waren etwa an der Finken- und der Schulstraße in Gierath und der Mittelstraße in Bedburdyck. An mehreren Stellen holten Feuerwehrleute die Auffangkörbe aus den Gullys hinaus, damit das Wasser besser in die Kanalisation fließen konnte.