Nach Ausschusssitzung in Jüchen : Stadtsportverband legt im Streit mit der Verwaltung nach

Jüchen So schnell werden die Stadt Jüchen und die Vereinsvertretung nicht mehr Freunde. Der seit längerem schwelende Konflikt setzt sich weiter fort. Dabei spielt auch eine Politikeräußerung im Sportausschuss eine Rolle.

„So schlecht wie im Moment war die Zusammenarbeit noch nie“, sagt Kiefer. „Wir hören immer wieder den Vorwurf, wir sollen uns nicht so anstellen.“ Für einen „Dienstleistungsbetrieb, der sich Stadt nennt“ sei ein solches Verhalten „ungeheuerlich“, so Kiefer. Doch nicht nur von Seiten der Verwaltung musste Kiefer Kritik einstecken. Karl-Heinz Mohren (CDU) fragte in der besagten Ausschusssitzung, wie der SSV-Vorsitzende zu der Ansicht käme, die Politik würde dem Sport nicht den nötigen Respekt entgegenbringen, ihn ignorieren, manipulieren, instrumentalisieren und diskreditieren. „Die Kritik von Mohren ist keine Sachkritik. Sie ist unwahr und unlauter“, heißt es in der aktuellen SSV-Pressemitteilung. Mohren zitiere aus einem Pressebericht, der die persönliche Meinung Kiefers wiedergebe und zudem abstrakt formuliert gewesen sei, kritisiert der SSV.