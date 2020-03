Zukunft des Tagebaus Garzweiler : Hügellandschaft mit Aussicht

So sieht der Tagebau Garzweiler heute noch aus. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die Stadt Jüchen berät über die Zukunft des Tagebaugebiets. Dort sollen einmal Terrassen, Feucht- und Trockenzonen entstehen.

Wäre heute der 9. März 2045, dann sähe die Stadt Jüchen vermutlich ganz anders aus. Wo sich einst riesige Bagger ins Erdreich gruben, wäre nun eine vielgestaltige, offene Landschaft entstanden mit Terrassen, Feucht- und Trockenzonen. Der Garzweiler See ist zwar noch nicht gefüllt, aber neue Wohngebiete, die zum Gewässer hin ausgerichtet sind, könnten bereits entstanden sein. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen, die sich mit Forschung, Gesundheitswesen und Dienstleistungen beschäftigen. Wer den neuen Jüchener Stadtteil besuchen möchte, würde durch eine Hügellandschaft reisen, die vielfältige Aussichten bietet. Die Jüchener nennen es Innovations Valley, einen Entwicklungsort zwischen den neuen Trassen der Autobahnen A44 und 61. Schnellbusse verkehren zwischen den Städten, direkte Bahnverbindungen gibt es von Jüchen aus nach Köln und sogar in die Landeshauptstadt Düsseldorf.

So könnte die jetzige Tagebaulandschaft in 25 Jahren aussehen. Aber noch müssen sich die Jüchener Kommunalpolitiker mit Phantasiebildern behelfen, wenn sie die Chancen ihrer zukünftigen Stadt beschreiben, eine Kommune, die dann erstmals die Möglichkeit hat, über ihr gesamtes Gebiet planerisch zu verfügen. Die Jüchener sind aber nicht alleine. Das wurde jetzt auch im Ausschuss mit dem sperrigen Titel „Tagebaufolgelandschaften“ deutlich.

Grünes Band Die Öffentlichkeit kann am 20. und 24. April in der Stadthalle Erkelenz mit Ideen und Meinungen zum neuen Leitbild des Zweckverbandes Grünes Band Garzweiler mitmachen. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Der Verein Region Köln/Bonn schickte mit Reimar Molitor und Jens Grisar zwei Vertreter in den Ausschuss, die ein Konzept für die Region von Bonn bis Jüchen sowie vom Kreis Düren bis zum Erftkreis entwickelt haben. Ihr Blick ist großräumig auf viele Teilaspekte gerichtet: Siedlungs- und Freiraumentwicklung, Wirtschaft, Umwelt, Zukunft der Städte und des Umlandes. „Die Verkehrsträger müssen besser verknüpft werden, wir brauchen auch einen anderen Umgang mit Flächen und vor allem müssen wir im Wettbewerb um Fördermittel bestehen“, sagte Jens Grisar.

Etwas kleinräumiger in die Stadt schaut Volker Mielchen. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler. Im Auftrag des Verbandes hatte ein Planungsbüro im Dezember 2019 ein Leitbild erarbeitet, das mit „Grünes Band“ überschrieben ist. Es soll den Rand des Tagebau begrünen sowie Mensch und Natur, landwirtschaftliche Produktion und Kultur zusammenbringen. „Vom 19. bis 25. April wird in einer Planungswerkstatt mit drei internationalen Teams an dem Leitbild gearbeitet“, sagte Mielchen. Auch die Öffentlichkeit werde beteiligt.